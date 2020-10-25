الشرطة تفض حفلي زفاف في نابلس لمخالفتهما اجراءات الوقاية

وطن: فضت الشرطة حفلي زفاف أحدهما في قرية النصارية شمال شرق نابلس، والثاني في حي بلاطة البلد شرق المدينة، لمخالفتهما اجراءات الوقاية التي حددتها الحكومة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه ومن خلال متابعة الشرطة لتطبيق البروتكول الصحي توفرت لديها معلومات حول إقامة حفل زفاف تجمع به عدد كبير من المواطنين في إحدى شاليهات قرية النصارية، وقد توجهت على الفور قوة من شرطة السياحة والآثار للمكان وفضت الحفل وقبضت على القائمين على الشاليه.

وأضافت أن الشرطة وبإسناد من الدوريات المشتركة فضت حفلاً آخر في بلاطة البلد وقبضت على القائمين على الحفل.

وأكدت الشرطة انها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على الحفلين أصولا.