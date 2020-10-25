نتنياهو يعلن تزويد السودان بكميات "طحين القمح" بـ 5 ملايين دولار

وطن: أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد عن إرسال شحنة طحين قمح إلى السودان بقيمة 5 ملايين دولار، في تصريح يظهر "العلو" الإسرائيلي مع الدولة المطبعة حديثًا صاحبة اللاءات الثلاث سابقًا.

وقال نتنياهو في تصريح له مساء اليوم: إننا "نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان ونرسل فورًا إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار".

وأضاف "ستعمل إسرائيل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان".

من جانبه، عبر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس عن فرحته باتفاق التطبيع مع الخرطوم، قائلا إن "اتفاق السلام مع السودان إنجاز هائل، كان يطمح له رئيس الوزراء وعمل على إنجازه منذ سنوات".

وأضاف شتاينتس في تصريحات للموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم: "دعونا لا ننسى أن السودان ساعد في حروب ضد إسرائيل، وتعاون لتهريب السلاح من إيـران إلى قطاع غزة".

وذكر شتاينتس المقرب من نتنياهو أنه "خروج السودان من دائرة العداء إلى التطبيع إنجاز هائل".