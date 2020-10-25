للمرة الأولى منذ 3 شهور إضراب عن الطعام.. الأسير الأخرس يحتضن طفلته في المستشفى

وطن: أفاد نادي الأسير اليوم الأحد، أن طفلة الأسير ماهر الأخرس التقته في مستشفى كابلان بعد محاولات إسرائيلية سابقة لمنعها.

ويواصل الأسير الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم الـ 91 احتجاجا على اعتقاله الإداري ومطالبًا بحريته.

هذا ورفضت المحكمة العليا للاحتلال في القدس، اليوم الأحد ، طلب محاميته أحلام حداد، بالإفراج الفوري عنه في ظل خطورة حالته الصحية، وأعادت قرارها السابق بتجميد اعتقاله الإداري دون الإفراج عنه وبقائه في مشفى كابلان بالداخل، بالرغم من التدهور الخطير في وضعه الصحي.