"شمس" يطالب بسرعة الكشف عن الأسباب التي أدت لوفاة موقوف في سجن الأمن الوقائي في طولكرم

وطن: قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" انه تلقى بقلق كبير الإعلان عن وفاة الموقوف عبد اللطيف أبو أنور البالغ من العمر (45) عاماً من بلدة بلعا في محافظة طولكرم والمعتقل منذ حوالي شهر على خلفية جنائية ، بعد أن قام بشنق نفسه داخل مقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة طولكرم وفقاً للرواية الرسمية .

وأكد مركز "شمس" أن الإعلان المباشر عن أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الوفاة ذاتي تشكل استباقاً لنتائج التحقيق التي باشرتها النيابة العامة بعد إحالتها الجثمان إلى معهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على أسباب الوفاة.

وقال مركز "شمس" أنه ينظر بحذر إلى خطوة التحقيق المعلنة في ظل الغموض المعتاد في عمل لجان التحقيق وضبابية النتائج التي تتوصل إليها في حالات مشابهة سابقة والتي لا يتم إطلاع الجهور عليها أو مصارحته بها، ما يزيد من حالة غياب الشفافية في بيئة عمل جهات إنفاذ القانون والتي تتعاظم مع غياب الإقرار لقانون فلسطيني للحق في الحصول على المعلومات.

كما ودعا مركز "شمس" إلى ضرورة احترام حقوق النزلاء وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى، ويشدد على ضرورة الحرص على توفر صفات الحيدة والنزاهة في لجان التحقيق، وعلى أن تكون التحقيقات مستجيبة وفاعلة وناجزة وشفافة، يتم نشر نتائجها وتوصياتها للمواطنين/ات وإنفاذها، كما يدعو مركز "شمس" إلى ضرورة أخذ الإجراءات التي تحول دون تكرار حوادث مشابهة مستقبلاً في ظل الوتيرة المرتفعة لحالات وفاة الموقوفين.