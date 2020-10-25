لليوم الثاني.. "أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

وطن: أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية لليوم الثاني على التوالي عن قصفها قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بواسطة طائرات مسيرة.

وذكر المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة تمكن من "تنفيذ عملية هجومية باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط"، مشيرا إلى أن الهجوم نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين من طراز "قاصف 2K".

وقال سريع إن الهجوم جاء "ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على شعبنا".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان "أنصار الله" عن قصف قاعدة الملك خالد ومطاري جيزان وأبها بثلاث طائرات مسيرة.

ولم يعلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية بعد على إعلان "أنصار الله" الجديد.

المصدر: RT