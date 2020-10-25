وطن تنشر غداً تحقيقاً استقصائياً بعنوان: تقارير طبيّة متضاربة وتوظيف مخالف للأنظمة والمعايير ضمن "كوتة" الأشخاص ذوي الإعاقة

وطن : تنشر شبكة وطن الإعلامية غداً الاثنين، في تمام الساعة الـ10 صباحاً، تحقيقاً استقصائياً جديداً حول توظيف أشخاص لا تنطبق عليهم شروط التوظيف ضمن "كوتة" الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، ونتيجة لذلك يفقد ذوو الإعاقة جزء من حصتهم في التوظيف في القطاع الحكومي.

كما يكشف التحقيق عن عدم التزام كثير من المؤسسات الحكومية والوزارات بنسبة الكوتة، ما يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة الكثير من الوظائف في المؤسسات والوزارات الحكومية.