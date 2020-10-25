محكمة الاحتلال العليا ترفض الافراج عن الاسير ماهر الاخرس

رام الله - وطن: رفضت محكمة الاحتلال العليا اليوم الاحد الافراج عن الاسير ماهر الاخرس الذي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 91 على التوالي.

وقررت محكمة الاحتلال اعادة قرارها السابق بتجميد الاعتقال الاداري للاسير الاخرس دون الافراج عنه وبقائه في مستشفى كابلان بالداخل المحتل رغم التدهور الخطير في وضعه الصحي.

وكان الاخرس قد أوصى يوم امس قائلا "أريد أن أموت بين أهلي وأولادي وليس في مشفى كابلان، ولا أريد أن يضعوني في الثلاجة أو يقوموا بتشريح جثتي، وأطلب من الأسرى المحررين القدامى وأهالي الشهداء أن يحملوا نعشي".

وكانت عائلة الأخرس قد أعلنت اضرابها عن الطعام من أمام الغرفة التي يقبع فيها في مستشفى "كابلان" الاسرائيلي.

يذكر ان سلطات الاحتلال قد قررت الجمعة إلغاء "تجميد" الاعتقال الإداري بحق الاخرس الذي أصدرته في 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم.