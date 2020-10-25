محافظ سلفيت يغلق بلدة الزاوية 3 أيام بسبب كورونا

وطن: أعلن محافظ سلفيت عبد الله كميل، إغلاق بلدة الزاوية، ابتداءً من ظهر اليوم الأحد، وذلك منعا لتفشي فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد الإصابات في البلدة.

وقال كميل، إنه تقرر إغلاق البلدة بالكامل ومنع الحركة وإغلاق جميع المحلات لمدة ثلاثة أيام، ويحظر الدخول أو الخروج منها وإليها، ويسمح فقط بفتح الصيدليات والمخابز، وذلك لاستكمال إجراءات الطب الوقائي.

من جهته، ذكر رئيس بلدية الزاوية محمود موقدي، أن عدد الإصابات النشطة في البلدة بلغت 41 إصابة حتى اللحظة، وقد أعلن عن تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في البلدة صباح الجمعة الماضي.