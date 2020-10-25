وفاة فتاة متأثرة بإصابتها في حادث حريق مركز رعاية الفتيات في بيت لحم

وطن: لقيت فتاة تبلغ من العمر (17 عاما)، مصرعها، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها في حريق شبّ قبل عدة أيام في مركز رعاية الفتيات التابع للشؤون الاجتماعية بمدينة بيت لحم.

وأعربت وزارة التنمية الاجتماعية عن بالغ أسفها وعميق حزنها لوفاة الفتاة، والتي كانت تتلقى العلاج في احدى مستشفيات بيت لحم، إثر تضررها من الحريق.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها تتابع عن كثب مجريات التحقيق في الحريق، بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة، وستتخذ كافة الاجراءات اللازمة بناء على هذه النتائج.

يشار إلى أن 12 نزيلة قد أصبن جراء الحريق، منهن 11 إصابة بالاختناق والحروق البسيطة، والإصابة الخطيرة التي أعلن عن وفاتها اليوم.