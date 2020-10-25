الاحتلال يحتجز مركبة الوزير وليد عساف ويستولي على البريد والأوراق الرسمية

وطن: احتجز جنود الاحتلال على حاجز "DCO" شمال البيرة، اليوم، مركبة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أثناء مرورها عبر الحاجز.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان مقتضب لها، أن أن قوات الاحتلال استولت على أوراق رسمية كانت موجودة داخل المركبة، بجانب لوحتها الحمراء.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال استولوا على البريد الرسمي الذي كان بداخل السيارة، والأرقام الحمراء الرسمية ومجموعة من الوثائق والخرائط و الاطالس الموجودة بداخلها.