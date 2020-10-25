صفقة في الكنيست قد تجعل من يعلون رئيسا لحكومة الاحتلال!

وطن: تُحاك في أروقة الكنيست صفقة يمكن أن تجعل عضو الكنيست موشيه (بوجي) يعلون رئيسا لحكومة الاحتلال – وفي الواقع، وضع حد، وربما إلى الأبد، لفترة ولاية نتنياهو. ولا تزال الخطوة المفاجئة في مهدها، ويبدو أن من سيحسمها هو رئيس حزب يمينا نفتالي بينت الذي وصل وضعه في استطلاعات الرأي إلى مكانة أفضل بكثير مما كان يتخيل، رغم أن قسما كبيرًا ممن يدعون انهم سيصوتون له، قد يعودون إلى حزب أزرق – أبيض أو الليكود، وفق ما أفادت القناة 12 العبرية.

إن تهديد حزب أزرق – أبيض بـ "الانطلاق في مسار جديد" إذا لم يتم المصادقة على الميزانية، إلى جانب اجتماع وزير جيش الاحتلال غانتس مع عضو الكنيست بوجي يعالون، هذا الأسبوع، يقودنا إلى خيار جديد يتم النظر فيه حاليًا: تصويت على حجب الثقة عن الحكومة واستبدالها بحكومة مؤقتة يقودها يعلون.

ويوافق يعلون حاليًا على قبول دعم القائمة المشتركة في التصويت على حجب الثقة، وعلى شرط حزب أزرق أبيض بأن لا يترشح لرئاسة الوزراء إذا جرت انتخابات، وفق القناة.

في هذه الأثناء لم يُسمع صوت رئيس يوجد مستقبل، يئير لبيد، الذي يعتبر نفسه مرشحًا لرئاسة وزراء الاحتلال.

أما بينت فقد أعلن مساء أمس السبت، ولأول مرة، أنه ينوي ترشيح نفسه لرئاسة حكومة الاحتلال، ويرفض فكرة تعيين حكومة بديلة ومؤقتة برئاسة يعلون. ووصف بينت نتنياهو ويعلون بـ "الوغد والفريسة". وفي المقابل، ظهر يعلون في برنامج "واجه الصحافة" الإسرائيلي وقال: "التقيت مع غانتس ودعوته للوقوف إلى جانبنا في اقتراح حجب الثقة".

وكتب بينت ردا على ذلك، "لن نكون شركاء في مؤامرة تدعمها هبة يزبك أو في مناورات سياسية مظلمة. لا يتم استبدال فريسة بوغد. يجب ان نذهب إلى صناديق الاقتراع ونستبدل حكومة نتنياهو – غانتس الفاشلة بحكومة جديدة واسعة وقوية برئاسة نفتالي بينت، والتي ستهتم بالكورونا والاقتصاد وتوحيد صفوف الاسرائيليين".