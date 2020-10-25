رئيس الموساد يُقدر: هذا هو التاريخ الذي ستعلن فيه السعودية التطبيع مع "إسرائيل"

وطن: قال رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، في محادثات مغلقة، إن السعودية ستعلن التطبيع مع "إسرائيل" كإنجاز للرئيس الأمريكي الذي سيتم انتخابه. ووفقا لما نشرته القناة في نشرة آخر الأسبوع، فقد تحدث رئيس الموساد في محادثات مغلقة عن بذل جهود كبيرة جدا في الساحة السعودية وممارسة ضغوط كبيرة للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف كوهين: "يبدو أنهم ينتظرون الانتخابات الأمريكية لتقديم "هدية" للرئيس المنتخب".

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت القناة 12 نقلًا عن مصادر إسرائيلية، أن دولة الاحتلال على وشك تحقيق انفراجة مع عمان بوساطة أمريكية. كما تم الكشف عن أن دولة الاحتلال والسودان توصلتا إلى تفاهمات أولية حول عودة الكثير، وربما الآلاف، من طالبي اللجوء السودانيين إلى بلدهم.

وبحسب المصادر، فإن عمان – التي أصدرت بيانًا قبل شهر يدعم تطبيع العلاقات بين الاحتلال والإمارات، تقترب من توقيع اتفاق على الرغم من وجود سلطان جديد هناك.

بالنسبة لمسألة التوقيت، فقد ساد التفكير بالإعلان عن ذلك قبل الانتخابات الأمريكية – وهناك عناصر في دوة الاحتلال تعتقد أنه لن يكون من الممكن التوقيع قبل الانتخابات الأمريكية، لأن عمان تفضل نهجًا حذرًا وعدم اتخاذ خطوة دراماتيكية قبل الانتخابات، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسائيلية.

"إسرائيل تنتظر الجائزة الكبرى: اتفاق مع السعودية"

في هذا الصدد، نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الخميس الأخير، نقلا عن مصدر سياسي، أنه يجري العمل على صاغة اتفاق بين الاحتلال والسعودية. وقال: "قريباً ستخرج السعودية من الخزانة أيضاً".

وتكتب الصحيفة أنه "بعد مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، تتوقع إسرائيل الآن الجائزة الأكبر: اتفاقية مع المملكة العربية السعودية. وتنشر كل من "إسرائيل" والولايات المتحدة تلميحات كثيفة بأن السعوديين على وشك اتخاذ قرار الاعتراف بـ"إسرائيل". ومع ذلك، حتى في هذه المرحلة، لا يزال من غير المؤكد أن الرياض ستنضم إلى السودان – خامس دولة عربية تعقد اتفاق سلام مع إسرائيل.

وفقًا للتقديرات في الإسرائيلية والأمريكية، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مهتم بالتطبيع مع الاحتلال، لكن والده الملك سلمان يمنع هذه الخطوة حاليًا. وعلى الرغم من ذلك، فإن كل المؤشرات تشير إلى أن الاتفاقيات مع الإمارات والبحرين حصلت على ضوء أخضر من الرياض. وعلى ما يبدو، فإن سبب ذلك هو المصلحة الرئيسية لدول الخليج في تشكيل كتلة سياسية – أمنية ضد إيران برعاية الرئيس ترامب. والهدف أيضًا هو مساعدة ترامب على إعادة انتخابه، وتثبيت الحقائق على الأرض في حالة فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس: "نحن نغير خريطة الشرق الأوسط. سنحلق شرقا عبر أجواء المملكة العربية السعودية إلى البحرين والهند وهذا سيوفر الكثير من الساعات والمال. كانت إسرائيل معزولة: قيل لنا إننا ماضون نحو تسونامي سياسي، وحدث العكس تمامًا. أقول الآن – سيكون هناك المزيد من الدول التي ستوقع اتفاقيات مع إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، يوم الجمعة، أن خمس دول عربية أخرى ستوقع اتفاقيات مع "إسرائيل".

وأشار نتنياهو إلى الاتفاق مع السودان، وقال: "في الخرطوم، عاصمة السودان، تم في عام 1967، تبني اللاءات الثلاث لمن قبل جامعة الدول العربية: لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل ولا للمفاوضات مع إسرائيل. أما اليوم فالخرطوم تقول نعم للسلام مع إسرائيل ونعم للاعتراف بإسرائيل ونعم للتطبيع مع إسرائيل. هذه حقبة جديدة. حقبة سلام حقيقي ". وشكر نتنياهو البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقال "نحن بصدد توسيع دائرة السلام".