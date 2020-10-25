فيديو | مئات الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

وطن: تظاهر مئات الإسرائيليّين، مساء السبت، في الشوارع المحيطة بمقرّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة وفي مناطق أخرى، ودعوه إلى مغادرة منصبه.

كما انطلقت تظاهرات في حيفا "وتل أبيب" وعلى مفارق رئيسيّة أخرى.

وأغلقت شرطة الاحتلال شوارع رئيسيّة في القدس لساعات، واتهمها منّظمو الاحتجاجات بأنها تسعى إلى عرقلتها.

وفي "تل أبيب"، حيث قدّرت وسائل الإعلام الإسرائيليّة المتظاهرين بأكثر من ألف متظاهر، اعتقلت الشرطة 6 مشتبهين حاولوا الاعتداء على المتظاهرين.

واندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال والإسرائيليين المتظاهرين في القدس المحتلة، مع بدء الشرطة محاولة لفضّ التظاهرات.

وذكر موقع "واينت" أن المظاهرة في القدس كانت مساء السبت أكبر من مظاهرة الأسبوع الماضي، "لكنّها أقلّ مهرجانيّة" وحوت عروضًا أقلّ، وضمّت متظاهرين أكثر هتفوا ضدّ نتنياهو.

ومنذ حزيران/يونيو يتظاهر الإسرائيليّون أسبوعيًا للمطالبة باستقالة نتنياهو إثر إخفاقه في إدارة أزمة جائحة كورونا واتهامه بتهم فساد.

(عرب 48)