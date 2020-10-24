الاحتلال يمنع المتطوعين من الوصول إلى الأراضي الزراعية في سنجل لمساعدة الأهالي في قطف الزيتون

وطن: اختتمت حملة لستم وحدكم للعام السابع عشر على التوالي من بلدة سنجل في محافظة رام الله لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون، اليوم السبت، حيث منعت قوات الاحتلال المتطوعين الوصول إلى الارض الزراعية لمساعدتهم في قطف الزيتون والتي تتعرض إلى انتهاكات مختلفة من الاحتلال.

وشملت هذه الحملة العديد من الحملات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية والمناطق القريبة من المستوطنات والجدار والتي تتعرض عادة لاعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين.

وتأتي هذه الحملات ضمن فعاليات الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان واتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين وائتلاف الحق في الارض وجمعية جدايل للثقافة والفنون والعديد من الجمعيات والمؤسسات والقوى الفاعلة في اماكن الانشطة.

وستكون المرحلة الثانية عبارة عن حملات لزراعة الأشجار في مختلف المناطق وخاصة القريبة من المستوطنات والتي تعرضت لانتهاكات مختلفة من المستوطنين خاصة اقتلاع الأشجار وحرقها.