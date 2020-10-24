إغلاق مسجد في خانيونس بعد تسجيل إصابة بكورونا

وطن: قررت لجنة طوارئ حي الأمل ومديرية أوقاف خان يونس، اليوم السبت، إغلاق مسجد عقبة بن نافع بالحي الهولندي احترازياً لمدة 72 ساعة بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، في محيط المسجد اليوم.

وأكدتا على الجميع الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، في إطار مواجهة الوباء.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 24 – 10 -2020، وفاة مواطنة و156 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في كافة محافظات القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الجهات المختصة أجرت فحصًا مخبريًا لنحو 2187 شخصًا في كافة محافظات القطاع.

وأشارت إلى أنها سجلت اصابة 156 اصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين منذ شهر مارس الماضي إلى 5331 اصابة منها 2015 حالة نشطة.

فيما سجلت الوزارة تعافي 77 حالة جديدة من مصابي كورونا، ليبلغ عدد الحالات المتعافية منذ مارس إلى 3285 حالة.

وفيما يتعلق بعدد حالات الوفاة أشارت الوزارة إلى أن وفاة المواطنة حليمة حسن أبو الخير (70 عامًا)، في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي بغزة وهي تعاني من أمراض الضغط والسكر والقلب، رفعت عدد الوفيات منذ مارس الماضي إلى 31 حالة وفاة.