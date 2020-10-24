الصحة تسجل 4 وفيات و410 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3 وفيات في الضفة الغربية (مواطنة 86 عاما من برقا بمحافظة رام الله والبيرة، مواطن 71 عاماً من حوسان بمحافظة بيت لحم، مواطن 59 من الزاوية بمحافظة سلفيت)، إضافة إلى مواطنة 70 عاما من غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 305 حالات في المحافظات الشمالية (69 الخليل، 22 جنين، 41 قلقيلية، 26 نابلس، 7 سلفيت، 25 طولكرم، 115 بيت لحم)، إضافة إلى 77 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (22)، محافظة نابلس (71)، محافظة بيت لحم (42)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (32)، جنين (19)، أريحا والأغوار (5)، سلفيت (12)، طولكرم (26)، طوباس (4)، قطاع غزة (156)، ضواحي القدس (8).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 36 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.