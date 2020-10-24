رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا... بطريركا جديدا للبطريركية اللاتينية في القدس

وطن: أعلن المكتب الصحفي التابع للكرسي الرسولي، اليوم السبت، أنّ البابا فرنسيس عيّن رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا بطريركا جديدا للبطريركيّة اللاتينية في القدس، ليكون بذلك البطريرك العاشر على البطريركيّة اللاتينية منذ إعادة تأسيسها عام 1847.

ولد البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا في مدينة بيرغامو الإيطاليّة، في 21 نيسان 1965. دخل رهبنة الأخوة الأصاغر (الفرنسيسكان) في دير لافرنا بمدينة أرتزو الإيطاليّة، حيث أبرز النذور الرهبانية الدائمة في 14 تشرين الأول 1989. سيم كاهنًا في 15 أيلول 1990.

حصل على شهادة البكالوريوس في اللاهوت من جامعة الأنطونية الحبرية في العاصمة الإيطاليّة روما عام 1990، تخصّص في علوم الكتاب المقدس في معهد الكتاب المقدس الفرنسيسكاني في القدس، حيث حصل على درجة الماجستير عام 1993. درس اللغة العبرية الحديثة (1993-1994)، والكتاب المقدس في الجامعة العبرية بالقدس (1995-1999)، ليبدأ مزاولة التدريس في كل من معهد الكتاب المقدس الفرنسيسكاني، وفي معهد اللاهوت المقدسي.

بدأ الخدمة في حراسة الأراضي المقدسّة الفرنسيسكانيّة في 2 تموز 1999. شغل منصب رئيس دير القديسين سمعان وحنة في القدس. وفي الأعوام 2005-2008 أصبح النائب البطريركي العام للكاثوليك الناطقين بالعبّرية، عيّن حارسًا للأراضي المقدّسة في 15 أيار 2004.

عيّنه البابا فرنسيس في 24 حزيران 2016 مدبرا رسوليا للبطريركيّة اللاتينية، في فترة شغور الكرسي البطريركي. مُنح السيامة الأسقفية في 10 أيلول 2016، في مدينة بيرغامو الإيطاليّة، على يدي الكاردينال ليوناردو ساندري عميد المجمع البابوي للكنائس الشرقية. وفي 31 أيار 2017، عيّنه البابا فرنسيس عضوًا في مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.