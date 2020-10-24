المهدي: "إسرائيل" دولة شاذة والتطبيع استسلام وخيانة

وطن: قال زعيم حزب الأمة القومي السوداني وإمام الأنصار، الصادق المهدي، إن "إسرائيل" ليست دولة طبيعية بل "دولة شاذة"، ووصف التطبيع بأنه "اسم الدلع للاستسلام"، وشدد على أنه لا صلة له بالسلام.

وأكد أن الموقف من القضية الفلسطينية تحدده عوامل التضامن العربي والتضامن الإسلامي، ومبادئ العدالة التي تمنع قيام دولة عنصرية، مستدلًا بموقف السودان من جنوب أفريقيا قبل التحرير، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يحرم ضم الأرض المحتلة بالقوة.

وأشار الإمام في حديثه إلى أنها دولة مؤسسة على غزو أراضي شعب آخر، وأوضح أنها تمثل طليعة للإمبريالية، وقال إسرائيل "لا تعترف بحدود جغرافية، ما يجعلها تتطلع للتوسع المستمر على أساس أراضٍ توراتية من النيل للفرات". وعرج المهدي إلى التناقضات داخل إسرائيل بين الأصوليين الذين يعتقدون أن قيامها الآن خطأ وينتظرون المسيح، والصهيونيين الذين يرون غير ذلك. كما أشار إلى التناقض بين الإسرائيليين من دول أوروبية والإسرائيليين من دول شرقية.

وتحدث الإمام عن دوافع التطبيع الحالي، وبدأ بتقديم فذلكة تاريخية للتطبيع العربي الإسرائيلي، حيث قال إن اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة تحولتا لسلام بارد، حيث لم يسمح الشعبان المصري والأردني بأي تطبيع حقيقي كما ظهر في الإعلام في البلدين، وأضاف: "مصر والأردن كانتا في حالة حرب ضد إسرائيل، ولكن هذا لا ينطبق على الإمارات والبحرين".

ثم أوضح المهدي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرص على تبني التطبيع الحالي لكي يكسب أصوات اليهود في أمريكا، وقال إن كثيرًا من الأمريكان اليهود لا يؤيدون التطبيع لأنهم يعتقدون أن هذا الموقف مضر بمستقبل إسرائيل، لأنه سيؤدي إلى قيام دولة واحدة تعتمد الفصل العنصري.

وتحدث عن تصريح معهد السلام الأمريكي "United States Institute for Peace" بأنه "ينبغي عدم الضغط على السودان للتطبيع مع إسرائيل، لأن النظام القائم حاليًا في السودان الآن فيه هشاشة، وإذا اتخذ هذا الموقف الآن سوف يفجر الفترة الانتقالية، وسوف يعطي المتطرفين الإسلامويين قضية دعم أساسية وفكرية" وأردف الإمام: "لذلك قال هؤلاء العقلاء أنه ينبغي تجنب الضغط على السودان لكي يطبع، لأن هذا سيؤدي لنتيجتين ضارتين: تفجير الفترة الانتقالية، ودعم التيارات الإسلاموية التي سوف تستغلها".

واتهم المهدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأنه يتبنى شعارات "الإسلاموفوبيا"، أي كراهية الإسلام، وإهانة العرق الأسمر بأقبح الأوصاف، وأشار إلى مظاهرات "حياة السود مهمة"، وأكد أن الرئيس الأمريكي يتبنى التطبيع، ليس لأنه يأتي بالسلام، بل بالعكس، فإن استمرار الظلم سوف يؤدي لسيادة الحركات المغالية والمتطرفة، ولكنه يسعى لدعم موقفه الانتخابي عبر التطبيع، وزاد بالقول: "إن هذا الحرص الانتخابي جعل الدبلوماسية الأمريكية تفقد توازنها، لأن العرف المتبع بين الأمريكان هو ألا تقوم أية جهة مسؤولة بربط الدبلوماسية الأمريكية بالسياسة الداخلية لأي حزب من الأحزاب".

وأوضح أن السودان يواجه في هذا الموقف بصفقة ابتزازية: التطبيع مقابل رفع اسم البلاد من رعاية الإرهاب، وقال إن السودان بموجب ثورته المجيدة يستحق تلقائيًا رفع اسمه من قائمة رعاية الإرهاب، بل ويستحق عبر برنامج الدول الفقيرة عالية المديونية "HIPC" أن تعفى ديونه. ووصف ربط هذه الاستحقاقات بالتطبيع بأنه "ابتزاز مهين لكرامة السودان وأهله".

وأشار زعيم الأنصار، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال مثل حليفه ترمب؛ هو الآخر أيضًا يسعى لانتصارات مزعومة، لأنه مستهدف بالقانون في بلاده بسبب ارتكابه لأربعة جرائم موثقة سوف تقوده للسجن، وقال إن الأنشطة التي أدت وتؤدي إلى محاولة جر السودان وغيره إلى هذا التطبيع هي لمصلحة حزبية أمريكية وإسرائيلية، ولا دخل للسودان بها بالمرة.

وشدد في حديثه، على أن اسم "صفقة القرن" اسم على غير مسمى، وقال إن الصفقة تبادل بين طرفين، ولكن هذه الصفقة معناها "تصفية القضية الفلسطينية"، و"ضم إسرائيل للأراضي العربية المحتلة". كما أنها -أي صفقة القرن- تعني موقفًا أساسيًا ضد القرارات الدولية المعلومة.

وأشار زعيم حزب الأمة، إلى أن المنطقة العربية الآن فيها حروب هي أولى بتحقيق السلام فيها، في اليمن وليبيا، كما أنه لا يوجد بين أية دولة عربية وبين إسرائيل حرب، وإنما أعمال تقوم بها حركات مقاومة غير رسمية.