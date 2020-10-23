الحراك الديمقراطي يطالب الرئيس عباس باصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات

وطن: طالب الحراك الديمقراطي الفلسطيني ان تؤخذ النتائج التي انتهى لها اجتماع أمناء الفصائل في الثالث من شهر أيلول الماضي بين بيروت ورام الله بالجدية اللازمة، وعدم اخضاع قراراته لأية " تكتيكات " تؤدي في محصلتها الى التخلي عن ما تم إعلانه والاتفاق عليه".

وقال الحراك في بيان وصل وطن نسخة عنه "ان ابرز النتائج التي انتهى اليها ذلك الاجتماع؛ هي تنظيم المقاومة الشعبية واستعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام ، والعمل على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية" وهي نتائح حظيت بترحيب وطني.

واضاف البيان "ان ما تم التبشير به من قبل الرئاسة الفلسطينية بخصوص اجراء الانتخابات ( التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني ) قد لقي من طرف الحراك وعموم القوى والمؤسسات الوطنية التأييد والمباركة ايضا ؛ كونه يشكل استجابة لموقف شعبي وباعتباره حق دستوري جرى التغاضي عنه لفترة طويلة" .

وطالب "الحراك" بتنفيذ كل القرارات الصادرة عن الاجتماعات القيادية الفلسطينية وبالإفراج عن الحق الفلسطيني بممارسة الحقوق الديمقراطية والتخلي عن أشكال العمل المتفردة وعن المحاصصة الثنائية التي بدأت تطل برأسها .

واضاف الحراك ان التسارع في الخطط العدوانية الامريكية - الاسرائيلية وعمليات الضم والتوسع الاستيطاني ومصادرة الارض وعرقلة قطف الزيتون وقمع الاسرى وما عملية التنكيل بالاسير ماهر الاخرس، الا شواهد على المخاطر المتواصلة ضد شعبنا وتهدد بأعمال التطبيع مع الدول العربية وتطويق الدائرة الفلسطينية والعمل على تصفية حقوقنا الوطنية المشروعة .

وطالب الحراك الديمقراطي الرئيس بإصدار مرسوم رئاسي بإجراء لانتخابات للمجلس التشريعي وتحديد موعد قريب لاحق من اجل انتخابات رئاسية على طريق استكمال اجراء انتخابات أعضاء المجلس الوطني في الخارج ، داعيا لإيجاد والتوقيع على ميثاق شرف لحماية الانتخابات - بكل مراحلها - من اَي تلاعب والإقرار بنتائجها .

ودعا الحراك القوى الوطنية وكافة الفعاليات الشعبية الى اتخاذ مواقف تعلن التمسك بالنتائج والعمل من اجل تطبيقها ووقف طرق المماطلة وتقطيع الوقت والانتقال بين العواصم دون ضرورة، ونحذر من ان تلك الخطوات إنما تسير بالاتجاهات المتعاكسة مع المطالب الشعبية الفلسطينية.