ردا على التطبيع السوداني .. الصالحي لوطن: السودان ستكون عرضه لمؤامرة كبيرة بعد اتفاق التطبيع نظرا لمطامع الاحتلال فيها

وطن: ادان الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي اعلان السودان مساء اليوم عن تطبيع العلاقات مع الاحتلال.

وقال الصالحي لوطن "مع الاسف تغرق السودان في هذا المستنقع، وقد قلنا سابقا ان هذا لن يفيد الشعب السوداني او الشعب الفلسطيني".

واضاف الصالحي " ان السودان ستكون عرضه لمؤامرة كبيرة، نظرا لواقعها الاقتصادي الصعب، ومطامع اسرائيل الكبيرة فيها، وفي افريقيا بما في ذلك مصر".

واكد الصالحي ان هذا السلوك سيء جدا للشعب الفلسطيني، وسيترك اثار سيئة على الشعب السوداني.

وحول الخطوات الواجب اتخاذها فلسطينيا في ظل موجة التطبيع التي من الممكن ان تلحق بها العديد من الدول العربية، قال الصالحي "لا يوجد امام شعبنا الفلسطيني سوى المتابعة بشكل جدي للتوجهات التي تم الاعلان عنها فلسطينيا والاتفاق عليها، والجدية في متابعتها لان هناك مخاطر تزداد وضوحا على القضية الفلسطينية، ولا بد من وحدة شعبنا وصموده ومواجهة هذه التحديات بجدية ودون مماطلة من احد.