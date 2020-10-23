رسميا .. السودان تسقط في مستنقع التطبيع

وطن: أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك بأن الخرطوم وتل أبيب توصلتا إلى اتفاق على تطبيع العلاقات بينهما.

وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك ورئيس وزراء السودان بنيامين نتنياهو بحثوا اليوم هاتفيا "التقدم التاريخي الذي أحرزه السودان نحو الديمقراطية ودعم السلام في المنطقة".

وجاء في البيان المشترك أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة.

وقال البيان ان واشنطن ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف اعباء ديون السودان.