مسؤول أمريكي: الإعلان عن اتفاق التطبيع بين السودان والاحتلال هذه الليلة

وطن: نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي بارز تأكيده أن الإعلان عن توصل إسرائيل والسودان إلى اتفاق بشأن خطوات في سبيل تطبيع العلاقات من المتوقع أن يتم في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، أسهم في تمهيد الطريق أمام الخرطوم لتحذو حذو الإمارات والبحرين في الانضمام إلى ما يعرف بـ"اتفاقات أبراهام".