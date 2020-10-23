الاحتلال يقرر تجديد الاداري للأسير ماهر الأخرس ونقله لمشفى سجن الرملة

وطن: قالت أحلام حداد محامية الأسير ماهر الاخرس، إن سلطات الاحتلال قررت تجديد الاعتقال الاداري للاسير ماهر الاخرس، ونقله الى مشفى سجن الرملة.

واضافت، أن مستشفى "كبلان" الاحتلالي قرٌر عدم إبقاء ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم 89 على التوالي ، تحت العلاج عندهم، بحجة أن ماهر يرفض العلاج ويرفض التعاون مع الطاقم الطبي، وأن كثرة الزوٌار له تعرٌض صحة باقي المرضى عندهم لخطر العدوى وانتقال الفيروسات .

وعلى ضوء قرار المستشفى، قررت المخابرات والنيابة العسكرية ان تجدد الاعتقال الإداري (على ان ينتهي بـ26/11/2020) و ان تنقله الى مستشفى سجن الرملة.