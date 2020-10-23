أسماء بلاسمة تكتب لوطن: هل مستقبل العملية التعليمية في مهب الريح؟

أصدر الاتحاد العام للمعلمين بياناً على ورقة رسمية على في أعلى ترويستها متظمة التحرير الفلسطينية ، يعلن فيه عن الاتجاه للتعليم عن بعد بشكل كامل ابتداء من يوم الثلاثاء القادم وحتى الثاني عشر من تشرين الثاني ، داعيا المعلمين إلى تفريغ يومي الأحد والاثنين بالكامل للاستعداد لبدء التعليم عن بعد .

من جهتها أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا تدعو فيه المعلمين إلى الانتظام في الدوام والاستمرار في تطبيق الخطة الحالية المتبعة من قبل الوزارة في دوام الطلاب .

وهنا يقع الطلاب وأولياء الامور " ومن ضمنهم المعلمين " في الحيرة والإرباك ، هل سيتم اعتماد التعليم عن بعد حسب بيان الاتحاد ، أم الاستمرار في الوضع الحالي حسب بيان الوزارة .

لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي المرير الذي يعاني منه المعلمين شأنهم في ذلك شأن باقي الموظفين ، بل وكافة المواطنين ، الرواتب بنسب صرفها تشمل الجميع ولا تستثني أحدا ، والكل ملتزم بدفع مواصلات للوصول إلى مكان عمله .

دعونا ننظر للأمور بوضوح ومنطقية ، دون الانتقاص من مطالب أي أحد ، ودون التشكيك في دوافع هذه القرارات ، فالمعلمون على حق في مطالبهم ، وهي ليست مطالب جديدة ، فمسألة رواتب الموظفين قد أثيرت قبل كورونا ، وكانت هناك العديد من الفعاليات من قبل الاتحاد لإعادة النظر فيها ، وتحسين ظروف المعلمين ، وجاءت كورونا لتزيد الطين بله ، بعدم صرف كامل الراتب غير المرضي أصلا ، وعدم الانتظام في صرف النسب ، فزاد الضرر والضغط على المعلمين ، وضعفت قدرتهم على التحمل أكثر .

قبل ذكر الجوانب التي أود الإشارة لها ، أقتبس حرفيا مما ورد في بيان الاتحاد : " مع استمرار الأزمة المالية وعدم الانتظام في صرف الرواتب ، وعدم المساواة والعدالة بالصرف ، وما نتج عنها من عدم قدرة معلمينا للوصول إلى مدارسهم ، وتعاظم المسؤوليات الحياتية الملقاة على معلمينا بشكل خاص وكافة الموظفين بشكل عام ، وعدم قدرة الحكومة على طرح برنامج لتعزيز صمود الموظفين ، واشتداد تفشي فيروس الكورونا في مدارسنا وما يتتج عنه أمن إصابات للمعلمين والطلبة واغلاق العديد من المدارس والذي يشكل عبئا إضافيا على معلمينا فإن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يعلن ما يلي :"

أول ما أشير إليه أن المعلمين ليسوا وحدهم في هذه الضائقة ، فكل المواطنين يعانون من سوء الوضع الاقتصادي ، ومنهم من أقفل باب رزقه لأشهر ، دون وجود أي مورد رزق آخر له ، هناك خطوط كاملة من المواصلات العمومية أصابها الشلل كخط تاكسي بيرزيت وخطوط المواصلات العامة على مختلف الجامعات التي لم تعمل منذ الخامس من شهر آذار الماضي ، وهناك قاعات الأفراح ، وهناك القطاع السياحي بكامله ، وعمال المطاعم والكثير من عمال المياومة ، والكثير من الموظفين الذين فقدوا عملهم ورفعوا معدلات البطالة في البلد . قد يعتبر هؤلاء المعلم بوضعه الحالي أفضل منهم بكثير ، فهو يعلم أن له حقا عند الحكومة وسيأخذه في النهاية ، كما أن لديه ولو جزء من الدخل الذي يسد الجانب الأكبر من احتياجاته .

جانب آخر ، هو الحديث عن مواصلات المعلمين ، المعروف لدى الجميع أن الغالبية العظمى من المعلمين يعملون ضمن حدود محافظاتهم ، والأقلية تتنقل بين المحافظات ، بالمقابل فإن الموظفين في الوزارات الأخرى يتنقلون بغالبيتهم بين المحافظات ، ويتكلفون مبالغ أكبر للمواصلات ، وهم مجبرون على الدوام الكامل ، مع حصولهم على نفس النسب التي يحصل عليها المعلم ، لا أريد هنا أن أتحامل على المعلمين ، فأنا من أشد المطالبين بتعديل أوضاعهم المعيشية ، وأثمن كل الجهود التي يقومون بها ، ولدي إيمان مطلق بأهمية الدور الذي يقوم به المعلم في تنشئة الأجيال ، وبناء الوطن والمستقبل ، ولكنني أفكر بصوت مرتفع ، لعلنا نصل إلى فهم ما يجري على أرض الواقع.

أما بالنسبة لجانب ارتفاع أعداد الإصابات بين الطلبة والمعلمين ، وإغلاق بعض المدارس ، وحتى بعض مكاتب التربية بسبب هذه الإصابات ، فإن الإصابات موجودة في كافة أماكن العمل ، لم تسلم البنوك ولا المحاكم ولا العاملين في القطاع الصحي ، ولا الوزارات ، لا مكان يتمتع بالحماية والحصانة من هذا الفيروس ، وكنا نعلم مسبقاً أن هذه الاحتمالية واردة إن لم تكن أكيدة ، وتم التشديد من قبل الجميع على ضرورة اتباع بروتوكولات وزارة الصحية الوقائية في المدارس للتقليل قدر الإمكان من تسجيل الإصابات ، وقد لاحظت أن معظم المداس والصفوف التي تم إغلاقها هي مدارس وصفوف المراحل العليا ، رغم أنني كنت أتوقع تسجيل الإصابات بشكل أكبر بين المراحل الدنيا ، لعدم مقدرة هؤلاء الطلبة الصغار على الالتزام بالإجراءات الوقائية ، فكانت بين الأكبر سنا أكثر ، مما يستدعي الانتباه إلى ضرورة التشديد على الكبار في الالتزام أكثر من الصغار . ما يجب علينا جميعا أن نعيه جيدا ، أن مقاومة الفيروس حاليا تكون بالوقاية ، وننتظر اللقاح الآمن والعقار الفعال ، أما مقاومة الجهل وتعويض الطلبة عما سيلحق بهم من ضرر جراء اتباع التعليم عند بعد بالكامل لا يمكن للقاح أن يقينا منه ولا لأي عقار أن يعالجه ، كلنا نعلم أن لا مقدرة للجميع على تأمين الإمكانيات اللازمة لأبنائه لهذا النوع من التعليم ، ولا ضامن لالتزام الطلبة به ، بل سيمضون أوقاتهم في الشوارع واللعب ، ويعتبرون أنفسهم في عطلة كالعادة .

صداقاتي من المعلمين كثيرة ، ورأيت رد أغلبهم على البيان الصادر من الاتحاد ، هناك رفض كبير له ، فهم لا يريدون التوجه للتعليم عن بعد ، وغير مقتنعين على الإطلاق بجدواه ، ويريدون الاستمرار في التعليم الوجاهي ، طالما استطاعوا الوصول لمدارسهم ، فهل فعلا مثل البيان الصادر من الاتحاد رأي المعلمين الذين يتحدث بلسانهم ، وهل فعلا يحقق ما يريدون ؟ وهل بمقدور كافة معلمينا التعليم عن بعد ؟ إذا كان بيان الاتحاد يقول أن المعلم لا يملك بدل مواصلاته للوصول إلى مدرسته ، فهل يملك ذلك المعلم ثمن فاتورة الانترنت اللازمة لإتمام عملية التعلم عن بعد بالنسبة له كمعلم وبالنسبة لأبنائه كطلبة ؟؟ الضرر الذي سيلحق بطلابنا أكاديميا إذا ما تم التوجه للتعلم عن بعد بالكامل هو كارثة حاضرا ومستقبلا .

المسألة ليست بهذه البساطة ، بل الكثير من التعقيد ، هناك فرضيتان لا أعلم أيها أقرب للواقع ، أن يكون اتحاد المعلمين قد اتجه لإضراب مقنّع بالإعلان عن التعليم عن بعد ، بعد قيام بعض المعلمين بشكل منفرد بالامتناع عن التعليم ، وبالتالي نتخلص من إجراءات الوزارة بحق المضربين . أو أن يكون الاتحاد قد ترك جانب المعلم واتجه للعمل بشكل فردي ، بأن أعلن التعليم عن بعد بالكامل ، فيثور الأهل على المعلمين وبالتالي يؤيدون الحكومة في قرارها بالاستمرار في الوضع الحالي ، وتجبر المعلمين على العمل ضمن الظروف الراهنة . وليس أمامنا سوى انتظار الأيام القادمة لنعلم ما سيحدث ، هل سيبقى أبناؤنا في المنزل وينتظرون من قبل من المعلمين بالتعليم عن بعد ، أو ينقطعون كليا عن التعليم في حال عدم توفر الإمكانيات ، أم سيبقون في مدارسهم ويغيب من التزم بقرار الاتحاد من المعلمين وآثر البقاء في البيت ..