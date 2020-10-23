الصحة بغزة: وفاة و96 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" الوبائي، و96 إصابة جديدة بعد إجراء 1935 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة، في تقريرها اليومي، بوفاة المواطن إبراهيم رزق أبو نحل (62 عامًا) في مجمع الشفاء الطبي، مشيرة إلى أنّه كان يعاني من أمراض مزمنة ومن الكبد الوبائي وجلطة دماغية حادة.

كما أفادت الوزارة بتعافي 88 مصابًا بفيروس "كورونا" خلال المدة ذاتها.

وذكرت أنّ إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ مارس /آذار الماضي وصل إلى 5175، منهم 1937 حالة نشطة، و3208 متعافٍ، و30 حالة وفاة.