متطور ورخيص الثمن.. أحدث هاتف منافس من VIVO

وطن: كشفت شركة VIVO عن هاتفها الأحدث iQOO U1x الذي زودته بمواصفات ممتازة لتطرحه بسعر رخيص ينافس هواتف هواوي وسامسونغ.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، ومحمي بزجاج ضد الخدوش والصدمات، أبعاده (164/76.3/8.4) ملم، ووزنه 192 غ.

وحصل الجهاز على شاشة VIVO بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (720/1600) بيكسل، أبعادها "20:9" ومعدل سطوعها 270 شمعة/م.

أما المعالج فيه فأتى Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 بتردد 1.8 غيغاهيرتز، ومعالج الرسوميات Adreno 610، وذاكرة الوصول العشوائي 4-6 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 110 يورو فقط حصل الهاتف أيضا على كاميرا ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

كما زودته VIVO ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا، ومنفذ microUSB 2.0، ومنفذ 3.5 ململ للسماعات، وأنظمة "بلوتوث-5" للاتصال اللاسلكي مع الهواتف والأجهزة الذكية.

المصدر: gsmarena