فيروس كورونا: استئناف تجربة لقاح أكسفورد-أسترازينيكا بعد وفاة متطوع في البرازيل

وطن: قُرر استئناف التجارب على لقاح محتمل لفيروس كورونا تطوره جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، بعد مراجعة أسباب وفاة أحد المتطوعين في البرازيل.

ولم تقدم هيئة الصحة البرازيلية أي تفاصيل عن وفاة المتطوع بسبب البروتوكولات الخاصة بسرية معلومات المرضى.

وقالت جامعة أكسفورد إن "التقييم الدقيق" لم يكشف عن وجود أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن المتطوع لم يتلق لقاح أكسفورد.

وحصل نصف المتطوعين المشاركين في التجربة على اللقاح المحتمل. وحصل النصف الآخر من المتطوعين على لقاح مرخص ضد التهاب السحايا.

(BBC)