إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال قلقيلية

وطن: أصيب العديد من المواطنين مساء اليوم الخميس، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت قرب الحاجز العسكري للاحتلال الإسرائيلي المقام على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي بعد قيام شبان بإحراق بوابة الحاجز الخارجية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين والقريبة منازلهم من منطقة الحاجز المقام شمال مدينة قلقيلية.