بعد التحقيق معه لساعتين.. الاحتلال يفرج عن أيمن السعو مدير مؤسسة "إيلياء" المقدسية

وطن: أفرجت قوات الاحتلال مساء اليوم الخميس، عن مدير مؤسسة إيلياء للتنمية والتطوع في القدس، أيمن السعو، بعد التحقيق معه عدة ساعات حول عمل المؤسسة ومشاريعها ونشاطاتها.

وأوضح السعو الذي يعاني تليّفاً رئوياً وحالته الصحية خطره، أن التحقيق معه استمر نحو ساعتين، و تركز حول عمل المؤسسة وتمويلها وحول المخيمات والرحلات والفعاليات التي تنظمها المؤسسة لفئة الطلاب.

وأضاف السعو أن المحقق أبلغه بمواصلة احتجاز الهواتف النقالة والأجهزة التي صودرت خلال اقتحام مقر المؤسسة لفحصها.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مقر مؤسسة إيلياء للتنمية والتطوع عصر اليوم في بلدة بيت حنينا، وفتشته بالكامل وصادرت منه أجهزة الهواتف النقالة ثم أغلقته لمدة أسبوع واقتادت مدير المؤسسة السعو إلى مركز تحقيق المسكوبية غرف "4" ليعاود التحقيق معه في اليوم التالي.

المصدر: (عرب48)