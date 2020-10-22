القدس | لا وفيات جديدة بفيروس كورونا و68 إصابة خلال يومين

وطن: أصيب 68 مقدسيًا بفيروس كورونا خلال يومي الأربعاء والخميس، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني.

وسُجّلت 40 إصابة في القدس الخميس، و28 إصابة الأربعاء. وتعافى خلال الفترة ذاتها 48 مريضًا.

وعدد الإصابات النشطة في القدس الآن 458.

وقال الجبريني إنّ عدد الفحوصات لا يزال قليلا رغم حلول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء وما يحملانه من أمراض موسمية، مشجّعًا المقدسيين، خصوصا من تظهر عليه أعراض، على إجراء الفحوصات تحت شعار "فحصك دليل وعيك وصحتك".

وأكد الجبريني أن كورونا "لا تزال موجودة، وحرصا على عدم انتشارها مجددا يجدر بنا مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي والحرص على النظافة الشخصية".