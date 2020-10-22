"الخارجية": ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية إلى 273 وفاة

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل وفاة جديدة جراء كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية في الخارج، ما يرفع عدد الوفيات إلى 273 وفاة، والإصابات إلى 6584 إصابة، منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا، وفقا للتقرير اليومي الصادر عن الوزارة اليوم الخميس، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن إحسان أبو بكر (56 عاما)، فيما سجلت 3 إصابات سابقة.

كما أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بعدم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف الجالية هذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة، وعدم تسجيل اية إصابة ليبقى العدد 4033 إصابة.