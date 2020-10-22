المخدرات في ظل جائحة كورونا.. تزايد ام انكشاف

وطن: عقدت جمعية الصديق الطيب لرعاية وتأهيل مدمني المخدرات و بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات ورشةعمل لمتدربين من طلبة جامعة القدس المفتوحة في مقر الجمعية في البيرةهدفت لتعريف الطلبة على آليات عمل ادارة مكافحة المخدرات في الحد من ظاهرة تعاطي و إدمان و ترويج و زراعة المخدرات بشكلٍ عام وخاصةً في ظل جائحة كورونا مع التطرق لأبرز الخدمات التي تقدمها إدارة مكافحة المخدرات على صعيد المكافحة و التوعية .

وقد افتتحت الورشة الاستاذة عفاف ربيع مسؤولة برنامج التوعية والتدريب بالمؤسسة بالتعريف بالمجموعة المتدربة واهداف الورشة بحضور طاقم العمل ببرنامج التوعية بالمؤسسة الاستاذة ديانا عبد الله و المرشدة صبا الريماوي و المستشار و الخبير الإعلامي الأستاذ فضل سليمان ومشرفة التدريب من جامعة القدس المفتوحة الدكتورة شادية مخلوف .

وادار الورشة الرائد محمد ابو ظاهر نائب ادارة مكافحة المخدرات في شرطة رام الله حيث قدم نبذة حول نشاةالادارة العامة لمكافحة المخدرات و رسالتها و المعيقات التي تواجه عمل جهاز مكافحة المخدرات والتحديات على مستوى الملاحقة و الضبط في ظل وجود الحواجز و التقسيمات السياسية للمناطق و استهداف مناطق (ج) بالترويج و الزراعة في ظل قلة عدد كادر المكافحة و صعوبة الوصول لتلك المناطق .

كما تطرقت الورشة للقانون الفلسطيني ودوره في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات والعقوبات التي تصل إلى أكثر من 15 سنة سجن و غرامات مالية عالية .

كما تم عرض المواد المخدرة الأكثر انتشارا في الشارع الفلسطيني في ظل جائحة كورونا و خاصةً مادة النايس المنتشرة بشكل كبير بين الشباب ذات التأثير النفسي و العقلي و الصحي المدمر.

ومن أبرز التغييرات التي برزت على ظاهرة ترويج و تعاطي المخدرات في ظل الجائحة بروز نقاط ترويج و توزيع جديدة لم تكن معروفة سابقاً للجهاز خاصةً المحاذية للجدار و المستوطنات و القريبة من نقاط التفتيش الإسرائيلية .

وقد تخلل اللقاء تحليل أسئلة الطلبة المتعلقة بمدى فاعلية القانون الفلسطيني في الحد من جريمة ترويج وتجارة المخدرات في المجتمع الفلسطيني و ما هي المعيقات في إنفاذ القانون إضافتاً إلى مدى نجاعة الاعلام وبرامج التوعية المقدمة في المدارس و المجتمع المحلي .