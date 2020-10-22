هاني عرفات يكتب لـوطن: أزمة مشروع

يتصاعد الجدل و يحتدم هذه الأيام بين المثقفين و النخب ، حول سبل الخروج من الأزمة متعددة الاركان التي تعيشها المنطقة منذ عقود والتي أفضت إلى حالة من التيه يعكسها الجدل البيزنطي الدائر.

البعض يحاول فرض مساطر قديمة أكل عليها الزمن وشرب لتبرير ما آلت اليه الامور في المنطقة العربية ، و التذرع بأن المؤامرة كانت كبيرة ، وشراسة الهجمة الاستعمارية بسبب تميز المنطقة بالثروات الطبيعية و للموقع الاستراتيجي الهام ، أما البعض الآخر فيذهب للقول بأن سبب هذه الهجمة هو حرب دينية هدفها الاسلام و المسلمين ، ومع أن بعض هذه الادعاءات لا تخلو من صحة إلا أن ذلك في حقيقة الأمر ليس السبب الحقيقي و الدليل على ذلك أن هناك بلدان تمتلك ثروات طبيعية و مواقع استراتيجية تمكنت من التخلص من براثن القوى الاستعمارية ، و بدأت تخط طريقها نحو ايجاد حلول لمشاكلها و بعضها حقق تقدماً ملموساً في هذا المجال رغم المحاولات المتكررة من القوى المعادية لإفشالها ، كما أن هناك بعض الدول ذات غالبية سكانية مسلمة (غير عربية) تمكنت من شق طريقها نحو التقدم و الازدهار الاقتصادي ، بل بعضها حكم من قبل أحزاب ذات توجه إسلامي ، ولم يتم غزوها و إخضاعها بالقوة العسكرية كما يحصل في العالم العربي . حتى المشروع الصهيوني وإن حمل طابعاً دينياً للتأثير على المهاجرين اليهود وبعض أتباع الكنيسة فإن من قام عليه هم علمانيون ، إنما استغلوا المشاعر الدينية لأهداف بعيدة كل البعد عن الدين .

القس الافريقي ديزموند توتو في معرض حديثه كيف سلب المستعمرون إفريقيا من سكانها قال: عندما جاء المبشرون إلى إفريقيا كانوا يحملون الكتاب المقدس ، وكنا نملك الارض قالوا أغلقوا أعينكم لنصلي ، وعندما فتحنا أعيننا وجدنا أنفسنا نمسك بالكتاب المقدس بينما هم أخذوا الأرض.

لا شك أن المنطقة العربية لها خصوصياتها ، ولا شك أن الحملة كانت شرسة ، لا سيما زرع إسرائيل في المنطقة وتحولها من رأس حربة للدول الاستعمارية الكبرى إلى مقرر لسياساتها في المنطقة ، لكن وللحقيقة فإن المشكلة ذاتية أكثر مما هي موضوعية تعبر عن قصور ذاتي مزمن في ايجاد مشروع حقيقي تتبناه الجماهير العريضة و تعمل بجد لتحقيقه ويخرج سكان المنطقة من حالة البؤس المزمن الذي يعيشونه.

المشروع (غير المكتمل) الوحيد الذي لاقى ترحيب من غالبية جماهير المنطقة كان المشروع القومي الناصري ، والذي عانى بدوره من أوجه قصور ذاتية متعددة حالت دون نجاحه ، أهمها عدم إشراك الجماهير الواسعة في إتخاذ القرارات الحاسمة ، و الاعتماد على الجانب العاطفي ، و غياب محرك الاستمرارية ، ونفيه الكامل للآراء و الايديولوجيات التي لا تتفق معه بالكامل .

حتى منظمة التحرير الفلسطينية ، و التي أُعتُمدْ عليها في قيادة حركة التحرر العربية بعد وفاة ناصر لم تحمل مشروعاً واضح المعالم ، فمن شعار ـ الطريق إلى فلسطين تمر عبر العواصم العربية مروراً بعدم التدخل في الشؤون العربية وانتهى بها المطاف و تقوقعت تحت شعار الحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل .

كذلك الأمر مع أحزاب الإسلام السياسي على اختلافها ، لم تستطع تقديم مشروع حقيقي للمنطقة. ناهيك عن أحزاب اليسار العربي و التي تاهت كلياً بعد إنهيار الاتحاد السوفياتي .

رغم كل ذلك ، لا زالت المنطقة العربية مؤهلة أكثر من أي وقت مضى للتغيير رغم حالة التراجع التي نشهدها ، ما نحتاج إليه هو مشروع حقيقي لا يستند إلى الجماهير وحسب وإنما يستمع إليها و يفجر الطاقات المكبوتة ، والقدرة على إيجاد قواسم مشتركة بين القوى المؤمنة بهذا المشروع و ضرورة الانفتاح على العالم و فهمه بشكل أفضل بعيداً عن التعصب والتقوقع ونكران الآخر .