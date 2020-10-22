ميسي على رأس التشكيلة المثالية للجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا

وطن: أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ" اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة القارية.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

- في حراسة المرمى: سبورتيلو (أتلانتا)

- في خط الدفاع: أنخلينيو (لايبزيغ)، روميرو (أتلانتا)، غوميز (ليفربول)، كيميتش (بايرن ميونخ)

- في خط الوسط: كومان (بايرن ميونخ)، يونوزوفيتش (سالزبورغ)، أنسو فاتي (برشلونة)، تيتي (شاختار دونيتسك).

- في خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، زاباتا (أتلانتا).