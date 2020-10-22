عزل مناطق في قطاع غزة بسبب كورونا

وطن: أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، مساء اليوم الخميس، عن إغلاق مناطق بيت حانون شمال قطاع غزة والتركمان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع من الخارج بشكل كامل واعتبارها مناطق حمراء، نظراً لارتفاع أعداد الإصابات المسجلة فيها بفيروس كورونا.

وأكد البزم في مؤتمر صحفي مساء اليوم أنه يمنع الدخول إلى هذه المناطق أو الخروج منها بما في ذلك الموظفين في كافة القطاعات، مع إغلاق المدارس والمساجد في المناطق المذكورة.

كما أعلن عن فرض حظر التجوال الكامل في جزء من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وهو (المنطقة الواقعة شرق شارع سوق الشيخ رضوان، والممتدة حتى الشارع الواقع خلف بركة الشيخ رضوان والمحصورة بين الشارع الثالث شمالاً وشارع العيون جنوباً).

وشدد البزم على أنه يمنع التحرك في تلك المنطقة بشكل كامل حتى إشعار آخر، وإغلاق المدارس والمساجد فيها.

ودعا المواطنين في المنطقة المغلقة بحي الشيخ رضوان لالتزام بيوتهم وعدم مغادرتها حتى إشعار آخر بسبب تسجيل 14 إصابة من العاملين في أحد مشاغل الخياطة، وهم من عائلات مختلفة.

وأوضح أن فرق التقصي الوبائي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في تلك المنطقة.

ونبه إلى أنه من المتوقع تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات نتيجة الاستهتار.

وحذر من أن الجهات المختصة ستقوم بتحويل المواطنين المخالطين المخالفين لإجراءات الحجر المنزلي إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وذلك نظراً لتسببهم بنقل العدوى لآخرين.

كما دعا الناطق باسم الداخلية المواطنين إلى التعامل بشفافية وصراحة مع فرق التقصي الوبائي في تتبع دوائر المخالطة للمصابين، وتزويدها بالمعلومات الكاملة حتى يتسنى لها حصر دوائر العدوى، وإن التكتم وعدم الإفصاح من شأنه زيادة أعداد الإصابات.

وأكد أنه لن يتم التردد في إغلاق أية منطقة لا يلتزم سكانها بإجراءات السلامة والوقاية.

ووجه دعوة لكبار السن إلى اتخاذ أقصى درجات السلامة والوقاية، والحفاظ على أنفسهم.

وجدد التأكيد على منع إقامة التجمعات وبيوت العزاء والأفراح في جميع المحافظات، حيث أن معظم الإصابات التي تم تسجيلها كانت بسبب تواجدها في تلك التجمعات.

كما جدد البزم التأكيد على الاكتفاء بالتعزية عبر وسائل الاتصال المختلفة، وستتابع الشرطة منع إقامة بيوت العزاء في كافة المحافظات.

ودعا أيضا أصحاب المنشآت والمرافق إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية حفاظاً على استمرار عملها، مذددا على أنه سيتم إغلاق أية منشأة مخالفة على الفور.

وحول ساعة الحظر خلال التوقيت الشتوي، بين البزم أنه يستمر العمل بقرار حظر التجوال الليلي بدءاً من الساعة 8:00 مساء في ظل التوقيت الشتوي الجديد.

وجدد الدعوة للمواطنين في كافة المحافظات للالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة، وعدم التهاون مطلقاً والتعامل بجدية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعنا.