الصليب الأحمر: الأسير المضرب ماهر الأخرس دخل مرحلة حرجة

وطن: عبّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، وهو فلسطيني معتقل إدارياً ويُعالج في مستشفى إسرائيلي.

وقال رئيس قسم الصحة باللجنة الدولية في الأراضي المحتلة إيف جيبينز: "يزور أطباء اللجنة الدولية السيد الأخرس ويراقبون وضعه عن كثب. بعد مرور أكثر من 85 يوماً على الإضراب عن الطعام، نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها. من منظور طبي، السيد الأخرس يدخل مرحلة حرجة".

وأضاف في بيان للصليب، "بصفتها مؤسسة إنسانية محايدة، لا تدعم اللجنة الدولية الإضراب عن الطعام ولا تدينه. يراقب موظفو اللجنة الدولية وضع المضربين عن الطعام للتأكد من معاملتهم باحترام، وحصولهم على الرعاية الطبية المناسبة، والسماح لهم بالبقاء على اتصال مع عائلاتهم. وكانت آخر زيارة للسيد الأخرس في 22 تشرين الأول/ أكتوبر".

وحثّت اللجنة الدولية سلطات الاحتلال والمريض وممثّليه على إيجاد حل يجنّب فقدان حياته.