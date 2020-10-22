ابو بكر يحذر من تعرض الأسير ماهر الأخرس لتلف في أعضاء جسده

وطن: حذر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر من احتمالية تعرض الاسير ماهر الاخرس المضرب عن الطعام منذ 88 يوما إلى تلف أعضاء في جسده في حال استمر في الإضراب ورفض المدعمات، مشيرا إلى معاناته من آلام الرأس وفي كل أنحاء جسده ، وضعف حاستي السمع والبصر.

ولفت أبو بكر في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إلى محاولات إدارة سجون الاحتلال في إقناعه بفك إضرابه ، ونقله إلى مستشفى المقاصد على أن يتم الافراج عنه من هناك في السادس والعشرين من الشهر المقبل على حد زعمهم، لكنه يواصل إصراره على الإضراب حتى الافراج عنه ، مضيفا أن معنوياته عالية وزوجته متواجدة معه في المستشفى هذا ويواصل الاحتلال عزل الاسرى الثلاثة وائل الجاغوب وعمر خرواط وحاتم القواسمة في زنازين العزل الانفرادي.