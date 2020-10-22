"ميزان" تدعو لمحاسبة كافة أفراد وضباط شرطة الاحتلال المسؤولين عن قتل إياد الحلاق

وطن: قررت وحدة التحقيقات مع أفراد شرطة الاحتلال "ماحاش" إغلاق ملف التحقيق مع الضابط المسؤول عن الشرطي المتهم بقتل الشهيد إياد الحلاق، كما أعلنت عن إمكانية تقديم الشرطي إلى المحاكمة بتهمة التسبب بالقتل بالاستهتار.

ودعت مؤسسة "ميزان" لحقوق الانسان في الناصرة، إلى محاسبة كافة المسؤولين عن قتل الشاب إياد الحلاق، مؤكدا أن عدم محاسبة أفراد شرطة الاحتلال يشجع على ارتكاب المزيد من جرائم الإعدامات الميدانية، ويؤكد سهولة إطلاق النار على الفلسطينيين دون محاسبة حقيقية.

ورغم تكرار الإعدامات الميدانية للفلسطينيين بذرائع الاشتباه بتنفيذ عمليات طعن او اعتداء على رجال شرطة الاحتلال، إلا أنه لم تقدم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة المتهمين سوى في حالات نادرة، مما يدل أننا أمام سياسة ممنهجة وليست حالات عابرة أو فردية.

فمنذ هبة القدس والأقصى عام 2000، تجاوز عدد الشهداء في الداخل 60 شهيدا على يد الشرطة، دون أن تتم محاسبة أي من المسؤولين عن القتل أو تقديمهم للمحاكمة، وهو ما يبرز انعدام المساءلة في جهاز شرطة الاحتلال.

وأكدت مؤسسة "ميزان" على أهمية قرار محاكمة الشرطي، فيما استهجنت إغلاق الملف بحق الضابط المسؤول، ولفتت إلى أن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبموجب ذلك لا يجوز تذرع سلطات الاحتلال بالظروف الاستثنائية وحالة والطوارئ التي تعيشها "إسرائيل" منذ تأسيسها، كما لا يجوز منح رجال الأمن وشرطة الاحتلال مكانة تفوق اعتبار الحق في الحياة للفلسطينيين.

واعتبرت مؤسسة "ميزان" أن التذرع بضعف الأدلة أو أن تصرف شرطة الاحتلال كان ضمن الاشتباه بعمل يهدد السلامة، هو بمثابة غطاء للتنصل من مساءلة منفذي الإعدامات الميدانية.