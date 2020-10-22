الشرطة تقبض على 61 مطلوبا للعدالة وتضبط 22 مركبة غير قانونية في جنين

وطن: قبضت الشرطة اليوم الخميس، على 61 مطلوبا للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية وضبطت 22 مركبة غير قانونية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه من خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين قامت الشرطة بضبط 19 مركبة و3 دراجات غير قانونية.

كما تمكنت الشرطة من القبض على 61 مطلوبا للعدالة صادر بحقهم 317 مذكرة قضائية في محافظة جنين.

وأكدت الشرطة، وفق بيانها، التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونية لما فيها مخاطر جسيمة على كافة المستويات.