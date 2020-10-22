مستوطنون يقتحمون الأقصى ويطالبون بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية

رام الله - وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما طالب مستوطنين من جماعات ما تسمى بـ"الهيكل" عبر فيديوهات بثوها بطرد دائرة الأوقاف من وقف عملها.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 81 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، في الفترة الصباحية من الاقتحامات ونفذوا جولات استفزازية، والتقطوا صورا تذكارية لهم.

وبث مستوطنون على صفحات ما تسمى منظمات "الهيكل المزعوم" على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مسجلة بالأقصى، تطالب بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية وموظفيها من المسجد الأقصى.