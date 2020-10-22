الصالحي يدعو عبر "وطن" إلى انعقاد المجلس المركزي وفق ما نص عليه البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين

رام الله-وطن: أكد أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، أن الجمود في ملف المصالحة يؤدي إلى استنزاف يومي للسلطة ومنظمة التحرير، داعياً إلى دعوة المجلس المركزي للانعقاد وفق ما نص عليه البيان الختامي للأمناء العامين للفصائل الذي جرى بين رام الله وبيروت.

وقال الصالحي في اتصال هاتفي مع وطن، إن عدم التقدّم في مواصلة الخطوات التي اتخذت في اجتماع الأمناء العامين للفصائل بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر، وجوهرها تصعيد المواجهة مع الاحتلال سياسياً وشعبياً سيؤدي إلى استنزاف يومي للسلطة والمنظمة، وإلى ارتداد المصاعب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية داخليا.

مؤكداً أن احتجاجات المعلمين مثال على لتلك الارتدادات، داعياً إلى ضرورة الانفتاح على اتحاد المعلمين ومناقشة القضايا المطروحة على قاعدة المصلحة الوطنية المشتركة.

وقال الصالحي لـوطن إن الأسابيع الخمسة التي نص عليها البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين انقضت، دون تشكيل اللجنة التي نص عليها البيان، وطالب بعقد اجتماع للمجلس المركزي، قائلاً: "يجب دعوة المجلس المركزي سريعا والمضي قدما في الموقف الذي تم اتخاذه وتعزيزه في مواجهة المخاطر المتزايدة خاصة وتيرة التطبيع الرسمي العربي مع الاحتلال".

وكان البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي جرى في بيروت ورام الله (3 أيلول/سبتمبر)، الذي تلاه أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، قال: قررنا تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقتنا جميعا، تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة في إطار (م. ت. ف) الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني.

ووجّه الصالحي التحية للرفاق في القطب الطلابي وفي الجبهة الشعبية، قائلاً: "مثلما أن قرارات الاحتلال لن تكسركم فإنّ وحدتنا الراسخة في المصاعب وفي مواجهة الاحتلال لطالما اثبتت صحتها. كونوا على ثقة أن رفاقكم في حزب الشعب وفي كتلة الاتحاد معكم في مواجهة إرهاب دولة الاحتلال.