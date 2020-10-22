الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و124 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 127 حالة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة و124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1881 عينة.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 5079 إصابة منها 193. حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 29 بعد تسجيل حالة وفاة للمواطن رمضان موسى على شبات 81 عام في مستشفى غزة الاوروبي وهو من بيت حانون وكان يعاني من مرض السرطان والكبد الوبائي، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 3120 حالة، بعد تسجيل 127 حالة تعافي.