البنك الوطني يشارك في الاجتماعات السنوية 2020 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

وطن: شارك نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني عمر المصري، في اجتماعات العام 2020 التي تنظمها بشكل سنوي مجموعة البنك الدولي (World Bank Group) وصندوق النقد الدولي (International Monetary Fund). وناقشت سلسة الاجتماعات التي استمرت على مدار الأسبوع بشكل افتراضي، مجموعة من المواضيع ومن ضمنها فرص التعافي من جائحة كورونا، والتنمية الرقمية لسد الفجوة ومواجهة الجائحة، ومحاربة الفقر، والتنمية البشرية، والديون، والاستدامة، بالإضافة الى مواضيع أخرى.

وشارك في سلسة الاجتماعات عدد من القادة والخبراء على مستوى العالم، وبنوك مركزية عالمية وعربية.

يشار إلى أنه مثّل فلسطين في هذه الاجتماعات كل من محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، والبنك الوطني.