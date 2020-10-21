10 وفيات بكورونا و816 إصابة جديدة في دولة الاحتلال

وطن: توفي 10 اشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 816 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية في دولة الاحتلال، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 19,559، بعد تعافي 285,475 (2,782 منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 307,335.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2,291 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس الماضي.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة انخفض إلى 596، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع حالة واحدة منذ منتصف الليلة الماضية، وبلغ 232 حالة.

ويرقد في المستشفيات 1,055 مريضا، بينهم 176 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 16,448 مصابا العلاج المنزلي، و2,056 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

المصدر: (عرب 48)