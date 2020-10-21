تركيا تسجل أكثر من 2000 إصابة بكورونا لأول مرة منذ 6شهور

وطن: أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها أكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك لأول مرة منذ 6 مايو.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2013 شخصا، ليصل إلى مستوى 353426 حالة.

وهذه الحصيلة هي الأكبر في تركيا منذ 6 مايو وأول مرة منذ ذلك الحين حينما تتجاوز 2000 حالة، وتشير إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية المسجلة بالفيروس الذي بلغ في 17 أكتوبر 1723، وفي 18 أكتوبر 1813، وفي 19 أكتوبر 1958، وفي 20 أكتوبر 1894.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 9513 شخصا بعد تسجيل 68 حالة جديدة مقابل 71 في 17 أكتوبر، و72 في 18 أكتوبر، و75 في 19 أكتوبر، و74 في 20 أكتوبر.

وأعلنت عن شفاء 1507 مرضى ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 308446 شخصا.

وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير جدلا في البلاد حول ضرورة إعادة القيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.

المصدر: RT