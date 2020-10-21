التحقيق بوفاة مواطن عثر عليه مشنوقاً داخل محل تجاري في جنين

وطن: بدأت الشرطة عملية البحث والتحري فيما باشرت النيابة العامة مساء اليوم تحقيقا بوفاة مواطن خمسيني عثر عليه مشنوقا داخل محل تجاري في مدينة جنين .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة، بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات الشرطة حول وجود مواطن مشنوقا داخل محل تجاري وسط مدينة جنين وعليه تحركت قوة من الشرطة والإسعاف وبحضور وكيل النيابة إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادثة .

وأضاف ارزيقات بأن وكيل النيابة أمر بالتحفظ على الجثمان لحين احالته للتشريح للوقوف على اسباب الوفاة .