المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان وحيدة في مواجهة الكورونا

كتبت هلا نهاد نصرالدّين - إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج" - موقع درج: 70-80% من اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان معرّضون للإصابة بوباء كوفيد-19 بحسب تقرير للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لرئاسة الوزراء والذي حصلت معدّة التحقيق على نسخة حصريّة عنه قبل صدوره.

بالرغم من أنّ الوباء حتى اللحظة لم يفتك بالمخيّمات الفلسطينيّة الّا أنّ سيناريو انتشاره داخلها كارثيّ فحتى 16 آب 2020 بلغت الحالات المؤكّدة في صفوف الفلسطينيّين نحو 150 إصابة و8 وفيات، بحسب وكالة الأونروا.

وعلى أقل تقدير سيحتاج 36 ألف لاجئ فلسطيني العناية الحثيثة من إجمالي 224,901 يسكنون المخيمات ومن قدم إليها من فلسطيني سوريا، ونظراً إلى أنّ احتمال الوفاة يرتفع عند البالغة أعمارهم 70 عامًا ومن فوق، فحوالي 10,825 شخصًا من إجمالي الفلسطينيّين بخطر.

استحالة تحقيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس في المخيمات أحد تخوفات رئيس اللجنة والوزير السابق د. حسن منيمنة الذي يقول إن الكثافة السكانية مخيم برج البراجنة 80 ألف نسمة لكل كيلو متر مربع أي ما بين 5 إلى 10 أشخاص يعيشون في غرفة واحدة.

والحال شبيه في مخيم عين الحلوة إذ يقطن ما بين 7 -8 أشخاص في شقة صغيرة من غرفتين بحسب عضو اللجان الشعبيّة عدنان الرفاعي الذي يقول : "الخطر داهم ومخيف وسيناريو انتشار الوباء داخل المخيّمات كارثيّ بالفعل(..) قدراتنا الاستشفائيّة والصحيّة محدودة".

توقعات انتشار كورونا في المخيمات

10 بالمئة من الحالات المشتبه بها- 40 ألف- سيثبت مرضها بحسب توقعات أعدّتها خليّة الأزمة الصحيّة المركزيّة

خلية الأزمة الصحية المركزية

خليّة تترأسها الأونروا وتتضمّن الفصائل الفلسطينيّة المختلفة واللجان الشعبيّة فضلاً عن المنظمات الدوليّة والأهليّة العاملة في المخيّمات الفلسطينيّة تحديداً في الجانبين الطبّي والإغاثي

الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة توقعت ثلاث سيناريوهات محتملة:

1. عدم الالتزام بالابتعاد الاجتماعي :2,911,344 إصابة

42% من السكان

وحوالي 173,861 حالة وفاة

2. 1من كل 4 أشخاص يتحرك بحرية: 156,915 إصابة

2.29% من السكان

4,685 حالة وفاة

3. 1 من كل 8 أشخاص يتحرك بحرية: 15,906إصابة

0.23% من السكان

472 حالة وفاة

موقف "الفصائل" من أداء الأونروا

من بداية الأزمة كورونا، يشكو قاطنو المخيّمات الفلسطينيّة من ضعف ونقص الإجراءات الوقائيّة والاحترازيّة لمواجهة الوباء في ظلّ التخوّف من موجة ثانية تعصف بثقلها على المخيّمات المكتظّة والمحرومة من أبسط حقوقها.

وكالة الأونروا المسؤولة عن المخيّمات وصحة اللاجئين تباطأت في تعاطيها مع الأزمة الراهنة تحت ذريعة نقص التمويل وعدم التمرّس وتركت اللاجئين لمصيرهم. أمّا الدولة اللبنانيّة فلطالما كانت حاضرة أمنيّاً على مداخل المخيّمات وغائبة اجتماعيّاً وانسانيّاً وحقوقيّاً داخلها.

في 13 آذار، طلبت الحكومة من المنظمات الدولية تقديم الرعاية الصحية للاجئين السوريين والفلسطينيين والخدمات الاستباقية اللازمة للحد من انتشار كورونا، علماً أنها واحدة من مسؤوليات وزارة الصحة بحسب المادة 123 من قانون عملها.

"الأونروا لم تتحمّل مسؤوليتها الّا بعدما ضغطنا عليها ضغطاً شديداً" هذا ما قاله أمين سرّ تحالف القوى الفلسطينيّة د. أحمد عبد الهادي وأعلن تجميد عضويتها في خلية الأزمة الصحية.

رئيس هيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي يقول تذرّعت الأونروا بالعجز الماليّ و كان يمكن اللجوء إلى حلول أخرى لتحصيل المبالغ المطلوبة لمكافحة هذا الفيروس.

أمين سر حركة فتح اللواء فتحي أبو العردات يرى أن الأونروا طوّرت أداءها قليلاً معتمدا على افتتاح مركز حجر صحي في سبلين بالتعاون مع منظمة "أطباء بلا حدود"، وقال: "هذا كان بداية لتطوّر الوضع في خدمات الأونروا في ظلّ الحصار عليها بسبب توقّف التمويل الأميركي الذي يشكّل ثلث الموازنة".

الوضع ليس نفسه في المخيّمات المختلفة

مخيّم الرشيديّة، يسكنه 10 آلاف نسمة مرت إجراءات السلامة به أفضل من غيره بحسب ساكنيه ومنهم الشاب ولاء طالب.

وفي مخيم نهر البارد تطوع شبابه للقيام بحملات تعقيم، وعلّق زياد جنيد: "الأونروا لا تفعل شيئاً على الإطلاق في نهر البارد".

أما مخيم عين الحلوة الذي يسكنه 36,220 نسمة في مساحة لا تتعدّى 2 كلم مربع، استمرت به الحركة التجارية كالأيام السابقة، إذ كان يستقبل سكان المناطق المجاورة للتبضع أثنار "التعبئة العامة" بحسب ساكنه الشاب عزالدين ياسين.

وفي هذا السياق ردّ رئيس دائرة الصحة في الأونروا عبدالحكيم شناعة على الانتقادات قائلاً "نحن نعقّم كل مراكزنا، ولكن بالنسبة للتعقيم داخل المخيّمات والشوارع، كان هناك دراسة لنقابة الأطباء اللبنانيّة تؤكّد أنّ هذا التعقيم مضرّ للبيئة لذلك نحن لم نطبّقه".

وحدّدت المتحدّثة باسم وكالة الأونروا في لبنان هدى سمرا، في مقابلة لشبكة أريج الخطوات التي اتبعتها الوكالة لمواجهة تحدّي الوباء بعد التنسيق مع وزارة الصحة اللبنانيّة ومنظمة الصحة العالميّة:

1. حملات التوعية بكل مراكز الأونروا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

2. تأمين المعقّمات في عيادات الوكالة وتقليص عدد الزيارات الروتينيّة لصالح الحالات الملحة.

3. تعميم أرقام وزارة الصحّة للتواصل معهم في حال الاشتباه بأي حالة.

4. الالتزام بدفع مستحقات الفحوصات لكلّ الحالات المشكوك بإصابتها.

5. افتتاح مركز عزل في سبلين يتّسع لـ 100 حالة، وجاري العمل على تجهيز مركزين في مخيّم عين الحلوة و البصّ.

وتوالت الانتقادات بسبب تأخّر تجهيز المراكز إذ إنّ عدد الاصابات بدأت في لبنان منذ 25 شباط 2020 وفي هذا الإطار قال شناعة: "نحن لم نكن مجهّزين ككل الحكومات لمواكبة الكوفيد-19" مؤكّداً أنّ "أيّ حالة داخل أي مخيّم تعني استنفارا طبيا كاملا إن لم تكن كارثة صحيّة بسبب اكتظاظ المخيّمات وتلاصق بيوتها بعضاً ببعض".

وأعلن شناعة أنّ نقص التمويل ليس عائقاً من الناحية الصحيّة والأونروا ستدفع تكاليف الفحوصات للحالات المشتبه فيها بالتعرفة المعتمدة.

وزارة الصحة اللبنانيّة تضغط على الأونروا

"هذا الإجرام بحق دعم الإخوة الفلسطينيين عبر الأونروا لن يغفره التاريخ" جملة صرّح بها وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عقب إثبات إصابات في مخيم الجليل الفلسطيني (بعلبك). ونتيجة هذا الضغط افتتاح مركز العزل وتحدد مبعوث من الوزارة لحضور اجتماعات اللجنة الصحية.

ولكن هذا التجاوب يبقى شفهيّاً وتنسيقيّاً مع الأونروا ولا يتعدّى إلى تقديم المساعدات أو توفير المواد الاحترازيّة كالمعقّمات والكمّامات.

وبخصوص فحوصات مخيم الجليل لم تدفع تكاليفها الوكالة حتى الآن، ولم يتمّ التواصل معهم من قبل وزارة الصحّة لتسديدها بحسب شناعة.

الوضع الاقتصادي للاجئين: "شعبنا عايف حاله"

إجراءات وزارة العمل لغير اللبنانيّين وأزمة انهيار الليرة مقابل الدولار وضعت العمال الفلسطينيين وأغلبهم من عمال المياومة في مأزق اقتصادي وجاءت جائحة كورونا وإجراءات التعبئة العامة رفعت نسبة البطالة بينهم إلى 90% بعد أن كانت 60%وفقاً للرفاعي.

الإغاثة الماليّة وخلاف الفصائل مع الأونروا:

تمحور خلاف الفصائل الفلسطينيّة مع الأونروا حول الإغاثات الماليّة التي ستقدّمها الوكالة للاجئين. ففي بادئ الأمر، تذرّعت الوكالة بالعجز المالي لديها واقترحت أن تقتصر المساعدات على فئة (الشؤون)، رفض مسؤولو الفصائل الفلسطينيّة الاقتراح باعتبار أن الشعب الفلسطيني كلّه في ضيقة ماليّة خلال هذه الأزمات المتلاحقة وأنّ فئة الشؤون لها برنامجها الخاص فأموالها متوفّرة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ بيانات الأونروا لهذه الفئة غير دقيقة وقد تحول دون أن تستهدف الأشدّ فقراً. وبعد توحّد الموقف الفلسطيني لجهة ضرورة توزيع الإغاثة على جميع اللاجئين، استطاعت الأونروا تأمين تمويل إضافي، ما دفع الفصائل للتساؤل لماذا لم تؤمن الأونروا التمويل منذ البداية؟ وأكّد الرفاعي أنّ "الأونروا طلبت رسميّاً من الفصائل تأمين التمويل، وهذا بمثابة تخلّي عن مسؤوليّاتها فمدير وموظفو الوكالة يتقاضون راتبهم لقاء عملهم في الوكالة ويجب أن يعملوا لمصلحة اللاجئين".

وفقاً لعبد الهادي والهويدي، الوكالة استطاعت تأمين مبلغاً مقداره 5 ملايين دولار وعلى ضوئها بلغت هذه الإغاثة 112,000 ليرة لبنانيّة أي ما يعادل 28 دولاراً (باعتماد سعر الدولار الواحد بـ 4000 ليرة لبنانيّة) للفرد الواحد ولمرّة واحدة ما اعتبره هويدي "مبلغاً زهيداً جدّاً في ظلّ تدهور قيمة الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار ومقابل الارتفاع الجنونيّ للأسعار". وطالب المعنيين أن تكون هذه المساعدات دوريّة للتخفيف من حدّة الأزمة وإنعاش المخيّمات.

وما لبثت أن بدأت الأونروا، بعد أشهر من التأخير، على توزيع المساعدات حتى أوقفتها عدم الالتزام بأية إجراءات وقائيّة فاتّسمت العمليّة بدايةً بخلل إداري منهجي اعتبرته الفصائل مهيناً ومذلّاً للفلسطينيّين. لتعمل بعد ذلك الوكالة على آلية الكترونية جديدة وتباشر بها في 3 حزيران 2020، ولكن سرعان ما عُلّقت هذه الآليّة أيضاً في 10 حزيران لأنّها بحاجة للمزيد من التدقيق.

ويرجّح الرفاعي السبب أنّ أعداد اللاجئين فاقت توقّعات وحسابات الأونروا، فمعظم الاحصائيّات تقلّص من أعدادهم لأسباب سياسيّة بينما قالت سمرا أنّ السبب الرئيسي هو "الحديث ...في أوساط اللاجئين عن بعض التجاوزات في المرحلة الاولى من التوزيع وعن تقاضي مساعدات من قبل أشخاص غير مستحقين لها (ربما من بعض المقيمين في الخارج) ما أضطر الأونروا لتعليق عملية التوزيع والبحث في سبل تدقيق إضافية بهويات المستفيدين".

الّا أنّ هذا التأخير قد أدّى إلى خسارة الإغاثة لقيمتها بعد أن لامس الدولار الواحد الـ 10 آلاف ليرة لبنانيّة في أواخر حزيران وأوائل تمّوز 2020 مع ما يترافق ذلك من ارتفاع في الأسعار.

والجدير ذكره أنّ الأونروا استثنت من هذه الإغاثة حوالي 60000 لاجئ مسجّل في شبكة الأمان الاجتماعي، وما يقارب 28000 لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا وحوالي 25000 لاجئ غير مسجّل في سجلّات الأونروا وحوالي 15000 لاجئ فلسطيني من فاقدي الأوراق الثبوتيّة بحسب هويدي، فيما حصل على هذه المساعدة مسافرون كرت (بطاقة) إعاشتهم مع أقاربهم بالإضافة إلى عشرات الآلاف من اللبنانيّين ممّن معهم كرت إعاشة وفقاً لعبد الهادي.

أعداد اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان:

تتناقض الدراسات والتقارير عن أعداد اللاجئين الفلسطينييّن في لبنان.

فبحسب اليونيسيف، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حالياً نحو 192 ألفا (174,422 لاجئا فلسطينيا في لبنان و17,706 لاجئين فلسطينيين من سوريا). ووفقاً لموقع الأونروا، حوالي 475 ألف لاجئ مسجّل مع الأونروا وحوالي 180 ألف منهم لغرض الإقامة ممّا يعني أنّ في لبنان حوالي 295 ألف لاجئ يستفيد من خدمات الأونروا ممّا يتناقض مع أرقام اللجنة المذكورة آنفاً.

المفارقة أنّ في التقرير الأخير للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلال أزمة كوفيد-19، أظهر اختلافا على أعداد اللاجئين عن التقرير السابق عام 2017.

اللاجئون الفلسطينيّون من سوريا

قدّرت دراسة ميدانيّة عن اللجوء الفلسطيني السوري في لبنان (2013 - 2018)، أعداد اللاجئين الفلسطينيّين من سوريا إلى لبنان بحوالي الـ 31000 (بناءً على الأونروا) فيما قدّرت دراسة لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني عددهم بـ 18601.

وتشير الدراسة أنّ متوسط حجم عائلاتهم تبلغ 5.6 أفراد وهي أكبر من حجم عائلات اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان التي تبلغ 4.5 أفراد وتبيّن أنّ الكثير منهم يتشاركون البيوت بهدف تقاسم الإيجار بمعدل عائلتين إلى ثلاث في البيت الواحد.

وبحسب اليونيسيف، "يعاني 89% من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا من العوز (بمبلغ 6.8$/للفرد الواحد في اليوم الواحد). ويعيش 9% منهم في فقر مدقع (بمبلغ 2.4$/ للفرد الواحد في اليوم الواحد). ويتمتع 6% فقط منهم بالأمن الغذائي، ويعاني 63% منهم من انعدام الأمن الغذائي وفقاً للدراسة ومن المتوقّع أن تكون هذه النسبة ارتفعت خلال الأزمة الاقتصاديّة الحاليّة.

في مقابل تزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيّين تتقلّص خدمات الأونروا ومساعداتها بعد وقف التمويل الأمريكي عام 2018 وساهم في ارتفاع عجزها الماليّ الذي يبلغ حوالي المليار دولار.

فيما يسعى مفوّض عام الأونروا الجديد فيليب لازاريني لجذب تمويل أكبر من المجتمع الدولي ولكن هذه المساعدات لم ترتقِ للمستوى المطلوب بعد.

كل هذه التجاذبات السياسيّة لا يدفع ثمنها سوى اللاجئ الفلسطيني فهو، وفقاً للرفاعي، "ميّت ميّت على الجهتين: ويلنا الصحة ويلنا الجوع...ففي فلسطين يقتلون أطفالنا بالمدفع والدبّابة والطيّارة، وفي لبنان يقتلونا بالصحّة والتربية".