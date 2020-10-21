ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني

وطن: حقق شاختار دونيتسك الأوكراني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على مضيفه ريال مدريد الإسباني 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وصعق الفريق الأوكراني مضيفه بإنهائه الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي تيتي والفرنسي رافائيل فاران بالخطأ في مرماه والإسرائيلي مانور سولومون في الدقائق 29 و33 و42 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني قلص النادي الملكي النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 54 و59 على التوالي.

المصدر: RT