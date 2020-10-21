الخارجية: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم (3 أميركا،1 ليبيا، 2 بولندا)، ما يرفع عدد الاصابات إلى 6584 إصابة، و272 حالة وفاة.

وأشار الفريق المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، إلى وصول رحلة الاجلاء الأخيرة القادمة من الولايات المتحدة الأميركية والتي تقل على متنها 230 عائدا من العالقين، ومغادرة دفعة جديدة من المواطنين الى الكويت وعددهم 8 للالتحاق بدراستهم وأسرهم وأعمالهم.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في شيكاغو، ليرتفع عدد الإصابات الى 4033 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة هذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة في أميركا.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى ليبيا، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8.

وأعلنت سفارتنا لدى بولندا تسجيل اصابتين جديتين بفيروس كورنا لطبيبين في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3.