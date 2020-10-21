القطب الطلابي ردا على قرار الاحتلال: مستمرون بعملنا الوطني والنقابي وأصبحنا اليوم أكثر قوة

وطن:أصدر القطب الطلابي الديمقراطي التقدّمي (الذراع الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، في جامعة بيرزيت، بياناً هاماً مساء اليوم الأربعاء عقّب فيه على قرار الاحتلال الجائر بتصنيف القطب "منظمة إرهابية".

وأكَّد القطب في بيانه الذي وصل وطن نسخة عنه، أنّ "الاحتلال لا يمتلك صفة الشرعية ليعطيها ويحرمها لمن يريد، فهذا الكيان الاحتلالي القائم على الإرهاب والقتل والتشريد والتهجير ومصادرة الأراضي لا يريد أن يسمع سوى صوت السكوت".

وشدّد القطب على "القناعة الراسخة لديه المستمدة من فكر الشهداء القادة بأن ما دام الاحتلال قائمًا على الأرض بشكله الاستيطاني والعسكري فالرفض والمقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ونحن جزء لا يتجزأ من شعبنا العظيم".

ولفت القطب خلال بيانه، إلى أنّ "المحتل الغاشم بجيشه ومخابراته لن ينالوا من عزيمتنا ولن تضعفنا اعتقالاتكم وملاحقاتكم وتهديداتكم فرفاق القطب الطلابي كطائر الفينيق يخُلقوا كل يوم من جديد".

ووجّه القطب كلمةً إلى الطلاب في جامعة الشهداء، بالقول: "سنبقى معًا وسويًا على عهد الوطن والقضية، وسنبقى دومًا مدافعين شرسين عن حقنا النقابي المشروع ولن يثنينا شيء".

وفي ختام بيانه، قال القطب: "إلى القاصي والداني وإلى من يراهن على حجب صوتنا ونفاذ قدرتنا، نقول لهم بأننا مستمرون بعملنا الوطني والنقابي، وأننا أصبحنا اليوم أكثر قوة".